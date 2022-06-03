وأضاف الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو - في تصريحات صحفية بحسب وكالة الانباء البيلاروسية"بيلتا"،إن "الخيار الأفضل لأوروبا هو الوحدة مع روسيا وإنشاء مركز قوة ضخم يتكون من الغرب التكنولوجي وروسيا الغنية بالموارد".

وتابع قائلا " لكن أمريكا لن تسمح بذلك فالولايات المتحدة لديها جيشها ورؤوسها النووية في أوروبا كما إن لديها مقومات كافية لإبقاء أوروبا تحت السيطرة".

وأكد لوكاشينكو أن الولايات المتحدة طالما أرادت إضعاف أوروبا، مضيفا أن"ترامب قرر تدميرها تماما فسحب المملكة المتحدة بعيدا واسترضاء بولندا الآن هذه العملية تتعمق أكثر فأكثر".

وأضاف الرئيس البيلاروسي أن "هناك دول قوية من الناحية التكنولوجية على سبيل المثال فرنسا النووية وألمانيا القوية اقتصاديا وسيكون من الجيد لو انفصلوا وتوصلوا إلى اتفاق مع روسيا"، مشيرا إلى أن روسيا مستعدة لذلك.

ودعا لوكاشينكو لانشاء أقوى مركز قوى يضم الصين والاتحاد الأوروبي وروسيا وبيلاروسيا والولايات المتحدة التي لن يكون أمامها طريقا سوى التهدئة، مضيفا أن "الاتحاد الأوروبي لن يفعل ذلك لأسباب موضوعية وغير موضوعية".

