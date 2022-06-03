رئيس الوزراء يشهد توقيع برنامج عمل لتنفيذ مشروعات داعمة للاقتصاد المصرى.. صور

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

- نيفين جامع: البرنامج يدعم جهود الدولة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية وتعزيز الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية



شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع برنامج عمل بين وزارة التجارة والصناعة والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وبنك الصادرات والواردات الأفريقي، لصالح جمهورية مصر العربية، فى إطار برنامج "جسور" التجارة العربية الأفريقية، يستهدف تنفيذ مشروعات داعمة للاقتصاد المصرى، وتعزيز قدرات القطاعات التصديرية فى مصر خلال عامى 2022-2023، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامى للتنمية 2022 التى عقدت بمدينة شرم الشيخ.

وحضر التوقيع الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظ جمهورية مصر العربية، رئيس مجلس محافظى مجموعة البنك الإسلامى للتنمية.

وقع برنامج العمل نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس هانى سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والسيد/ أسامة القيسى، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والدكـتور بنديكت أورامـا، رئيـس بنك التصدير والاستيراد الأفريقى (أفريكسم بنك ).

وقالت "جامع" أن برنامج العمل يأتى فى إطار جهود دعم الصادرات المصرية بالأسواق الأفريقية، وتعزيز الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، مشيرة إلى أن الأنشطة المقترحة للبرنامج تشمل تنظيم بعثات تجارية مصرية لعدد من الدول الأفريقية، ودعم مشاركة الشركات المصرية بعدد من المنتديات الاقتصادية والمعارض التجارية بدول القارة، إلى جانب دعم مشاركة الشركات المصرية بعدد من ورش العمل والمؤتمرات، فضلا عن تأمين صادرات ومشروعات استثمارية مصرية بأفريقيا، بالإضافة إلى توفير تمويلات وضمانات للصادرات المصرية للأسواق الأفريقية.







































