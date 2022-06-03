حياة كريمة.. قوافل علاجية تنطلق اليوم للكشف الطبى على مواطنى حلايب

البحر الأحمر - عماد عرفة

تبدأ اليوم الجمعة القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة أعمالها بالكشف الطبي علي مواطني مدينة حلايب بعد الانتهاء من الكشف على مواطني قري مرسى حميرة وأدلديت، والتي انطلقت بها أول القوافل العلاجية الشهرية الأربعاء الماضي.

وكانت بدأت القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة أعمالها الربعاء الماضي من قرية مرسى حميرة وأدلديب بالشلاتين لمدة يومين أمس وأول أمس، وتنطلق اليوم الجمعة وغدا السبت فى مدينة حلايب، ومن حلايب إلى قرية أبو رماد يومي 5 و6 يونيو الجارى، ويومي 7 و8 يونيو بمدينة مرسى علم، وتحديدا بمركز صحة الأسرة بمرسى علم.

وتستكمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة أعمالها إلى مدينة القصير وتحديدا بمنطقة المستعمرة يومي 9 و10 يونيو، وتستمر يومي 11 و12 بقرية الحمروين بالقصير ومنها إلى مدينة سفاجا يومي 13 و14 يونيو.

وتنتهي القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة من أعمالها خلال شهر يونيو بالكشف الطبي وصرف العلاج لأهالي الزعفرانة شمال مدينة رأس غارب الواقعة شمال البحر الأحمر يومي 15 و16 يونيو الجارى.