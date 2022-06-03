حياة كريمة.. تزايد إقبال الأهالى على قافلة جامعة طنطا الطبية فى السلوم.. صور

الغربية محمد طارق

واصلت قافلة جامعة طنطا الطبية، أعمالها لليوم الثاني على التوالي بالسلوم بمحافظة مرسى مطروح ، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان للأسر المستحقة.

وقال الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، إن هذه القوافل تاتي في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بهدف توفير المزيد من الرعاية والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء.

أوضح الدكتور حمدي شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع بدء أعمال القافلة منذ الصباح الباكر اليوم وسط إقبال كبير من الأهالي، حيث تم توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج لـ 649 مواطناً بالمجان وإجراء 8 عمليات جراحية فى عدة تخصصات بمستشفى السلوم التخصصى.

أوضح الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة الطبية تضم 14 تخصصا بمشاركة نخبة متميزة من أطباء جامعة طنطا فى كافة التخصصات الطبية ومزودة بأجهزة أشعة حديثة ومعامل إلى جانب مستلزمات العمليات والأدوية ويتم إجراء الجراحات اللازمة بالمجان.

شارك فى القافلة الدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.