حياة كريمة بالأقصر.. ختام ورشة عمل لتدريب مشرفات مشروع الإقراض والادخار.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، ختام ورشة عمل مكتب الشكاوى لتدريب ميسرات ومشرفات مشروع الإقراض والادخار، وذلك في إطار مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي - ضمن برنامج الشمول المالي، والذي ينفذه المجلس القومى للمرأة ضمن أنشطة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حيــاة كريمــة".



وفي هذا الصدد اختتم مكتب شكاوى فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الاقصر، فعاليات ورشة العمل التى استمر لمدة يومين لتدريب عدد 62 من ميسرات ومشرفات الميدانيين بالشمول المالي، وذلك ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بقرى حياة كريمة حول دور مكتب شكاوى المرأة وآلية استقبال الشكاوي وتعريف الميسرات بأهم القوانين المستحدثة لمواجهة العنف ضد المرأة، وضمن التمكين الاقتصادي للسيدات تحت رعاية الدكتورة مايـــا مرسـي رئيسة المجلس القومى للمرأة، وبتوجيهات وحضور الدكتورة صابرين جابر مقررة الفرع.



كما أثري الورشة حضور "هان ماورتس سخابفلد" سفير دولة هولندا بالقاهرة، والذى أبدى إعجابه بالدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة نحو تمكين المرأة إقتصادياً وخصوصاً في قرى مبادرة حياة كريمة متمنياً للمرأة المصرية عامة والأقصرية بشكل خاص مزيد من التقدم والرخاء، حيث تم تنفيذ الورشة بحضور فريق العمل المكون من كل من محمود أبو الحجاج من مكتب شكاوى فرع المجلس بالاقصر، وإسلام فرغلي محامي مكتب شكاوي فرع المجلس بالمنيا، وماهر بيومي من الأمانة العامة للمجلس القومي للمرأة، وجلال محمد مشرف المحافظة بمشروع الإقراض والادخار.



وكان قد نفذ فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر، فعاليات الأمسيات الثقافية على هامش جلسات الدوار بعقد وتنفيذ الأمسية السادسة بمركز ومدينة إسنا، حيث تأتى تلك الأمسيات تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرآة، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبتوجيهات من الدكتورة صابرين جابر مقررة فرع المجلس بالأقصر .



وتم تنظيم الأمسية الثقافية بقرية العضايمة فى مدينة إسنا، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والتى ينظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الثقافة - ممثلة فى الهيئة العامة لقصور الثقافة – حيث استهدفت عدد 400 فرد ( 250 سيدة / 50 رجل / 100 طفل)، والتي تأتى أيضاً ضمن المراكز التي تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بالمحافظة.



ختام ورشة عمل لتدريب ميسرات ومشرفات مشروع الإقراض والإدخار (1)



ختام ورشة عمل لتدريب ميسرات ومشرفات مشروع الإقراض والإدخار (2)



ختام ورشة عمل لتدريب ميسرات ومشرفات مشروع الإقراض والإدخار (3)



ختام ورشة عمل لتدريب ميسرات ومشرفات مشروع الإقراض والإدخار (4)