جمارك المطار تضبط راكبا حاول تهريب كمية كبيرة من مستلزمات طب الأسنان

كتب محمود عبد الغني

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من مستلزمات طب الأسنان.

البداية، أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط القطرية القادمة من الدوحة استوقفت هبه مصطفي الشبراوي مأمور الجمرك المعينة علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، بعد مناظرة جواز سفره والتحقق من بياناته ومنها انه يعمل طبيب اسنان باحدي المستشفيات.

وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من علي محمد الصعيدي مأمور الجمرك و طاهر خفاجي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كميات مما يشتبه ان تكون ادوات ومستلزمات طبيه، قام وائل محمد امبابي مدير الجمرك المشرف علي صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف محمد دهشان عبد الحميد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود ٧٢٧ كيس ووحدات بهم كميات كبيرة من ادوات ومستلزمات طب الأسنان غالية الثمن داخل حقائب الراكب.

امر أحمد عبد الهادي عبد البصير مدير ادارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.