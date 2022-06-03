اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 يونيو 2022 02:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

توريد 223 ألف طن و731 كيلو قمح من المزارعين فى كفر الشيخ.. صور

الجمعة، 03 يونيو 2022 01:26 م
توريد 223 ألف طن و731 كيلو قمح من المزارعين فى كفر الشيخ.. صور جانب من التوريد
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، أن 23 موقعا تسلمت 223 ألف طن و731 كيلو قمح من المزارعين بالمحافظة حتى اليوم، الجمعة.

وأضاف الهابط، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ يتابع على مدار الساعة استلام القمح بالصوامع بالمدن والمراكز، وغرفة العمليات المركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب ،وكيل وزارة التموين، تتابع تلك المواقع خلال موسم التوريد، وتتفقد تلك المواقع، والتدخل لحل أي مشكلات.

وأشار إلى أن محافظ كفر الشيخ، شدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.
 

اقبال على توريد القمح
اقبال على توريد القمح

 

التعرف على مدى نقاء القمح
التعرف على مدى نقاء القمح

 

 

توريد القمح للصوامع
توريد القمح للصوامع

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

قمح

صوامع

شون

وزارة التموين

غرف العمليات


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة