توريد 223 ألف طن و731 كيلو قمح من المزارعين فى كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، أن 23 موقعا تسلمت 223 ألف طن و731 كيلو قمح من المزارعين بالمحافظة حتى اليوم، الجمعة.



وأضاف الهابط، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ يتابع على مدار الساعة استلام القمح بالصوامع بالمدن والمراكز، وغرفة العمليات المركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب ،وكيل وزارة التموين، تتابع تلك المواقع خلال موسم التوريد، وتتفقد تلك المواقع، والتدخل لحل أي مشكلات.



وأشار إلى أن محافظ كفر الشيخ، شدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.





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