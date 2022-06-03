"تموين الإسكندرية" تضبط مخبزا يجمع البطاقات التموينية لاستغلالها بالمخالفة

الإسكندرية جاكلين منير

قاد المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، يرافقه جمال عمار وكيل المديرية وأحمد حسن وأحمد على مفتشى الرقابة بالمديرية، مساء اليوم حملة لفحص شكوى أحد المواطنين ضد أحد المخابز البلدية بمنطقة العجمى حيث أسفرت أعمال الفحص والتفتيش عن وجود بطاقات تموينية بالمخبز وتم تحريزها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة.

كما قام وكيل الوزارة بالمرور المفاجئ على مطحن الدخيلة للاطمئنان على سير العمل ومراحل عمليات الطحن والتعبئة والأوزان والأرصدة الموجودة بالمطحن.

واختتمت الحملة بالمرور على عدد من البقالين التموينيين والاطمئنان على صرف المقررات التموينية للمواطنين.