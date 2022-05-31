تموين الإسكندرية" تضبط مواد كيماوية منتهية الصلاحية داخل مخزن بدون ترخيص

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة، بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على مخازن المواد الكيماوية لمطاردة السلع منتهية الصلاحية لحماية المواطنين من الغش التجارى والتدليس.

وقامت إدارة التجارة الداخلية بالمديرية برئاسة أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية، بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات على محلات اكسسوارات وكماليات السيارات والتى نتج عنها ضبط مصنع كيماويات لحيازته مواد كيماوية منتهية الصلاحية بداخل مخزن بدون ترخيص، وتم التحفظ على عدد 40 شيكارة بيضاء اللون صنف اوكساليك اسيد 99,6% الوزن الصافى 25 كيلوجرام صينى المنشأ، عدد 8 مكعب بلاستيك صنف صبغة بتى لصناعة الورق "سائلة " بلد المنشأ الهند الوزن 1000 كيلو جرام.

تحرر محضر لمحل بيع إكسسوارات السيارات مجهولة المصدر وتحريز عدد 7 علبة سرينة بالهورن AS940 400وات، عدد 11 علبة سرينة بالهورن، عدد 8 فانوس إشارة إنذار طوارئ خاص بسيارات النجدة، وعدد 1 سرينة نجدة طوارئ، عدد 9 هورن سرينة، عدد 5 فنار إشارة طوارئ دوار نجدة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.



المخالفات المضبوطة من قبل تموين الاسكندرية (3)



المخالفات المضبوطة من قبل تموين الاسكندرية (4)



المخالفات المضبوطة من قبل تموين الاسكندرية (1)