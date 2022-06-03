تقديم العلاج وفحص 647 حيوانا فى قافلة بيطرية بقرية القليعى فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، تنظيم رجال مديرية الطب البيطري بقيادة الدكتور فتحى سلمى، قافلة بيطرية بقرية القليعي بمنطقة أرمنت الحيط غرب المحافظة، وذلك فى ضوء استمرار أعمال القافلة البيطرية العلاجية والإرشادية بقرى المحافظة، والتى إنطلقت منذ أيام وفقاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وفى هذا الصدد يقول الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بمحافظة الأقصر، أن القافلة قدمت الخدمة المجانية لعدد 647 حيوانا، والتى شملت بياناتها ما يلي:- (94 حالة فحص وعلاج تناسلي - 187 حالة علاج وكشف باطني والتهاب الضرع - 153 حالة علاج طفيليات داخلية وخارجية - 17 عملية جراحية - 196 حالة تحصينات غير سيادية).

ومن الجدير بالذكر أن أعمال القافلة تتم بالتعاون ما بين أطباء معهد تناسليات الهرم بقيادة الدكتور مصطفى فاضل والأطباء البيطريين بمديرية الطب البيطري بالأقصر، وبإدارة أرمنت البيطرية ومعهد بحوث صحة الحيوان بالأقصر وجمعية مستشفى بروك الخيرى، وتأتى أعمال القافلة ضمن خطة مديرية الطب البيطري بالأقصر للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتوعية المواطنين بإجراءات سلامة الحيوانات والدواجن.

فيما قام رجال وحدة أرمنت البيطرية بمحافظة الأقصر، برئاسة دكتور محمد حمزة، بتنفيذ أعمال ندوة توعوية حول أهمية تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بالجمعية الزراعية بالرياينة، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبإشراف الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر لتوعية المواطنين من مربي الحيوانات والطيور.

وأوضح دكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، أن الندوة تناولت تعريف الحضور بمرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع من حيث أنواع الحيوانات القابلة للإصابة بالمرض، وأعراض المرض على الحيوانات المصابة، طرق نقل المرض ومصادر العدوى، والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض، والخسائر الاقتصادية التي تسببها الإصابة بمرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع للحيوانات القابلة للإصابة بالمرض.



تقديم العلاج وفحص 647 حيوان فى قافلة بيطرية بقرية القليعي (1)



تقديم العلاج وفحص 647 حيوان فى قافلة بيطرية بقرية القليعي (2)



تقديم العلاج وفحص 647 حيوان فى قافلة بيطرية بقرية القليعي (3)



تقديم العلاج وفحص 647 حيوان فى قافلة بيطرية بقرية القليعي (4)