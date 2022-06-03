تفاصيل وفاة شخص وإصابة شقيقه بطلق ناري في الدقهلية بسبب خصومة ثأرية

الدقهلية فريق المحافظات

لقي شاب مصرعه نتيجة إطلاق طلقات ناررية، فيما أصيب شقيقه بطلق ناري في القدم بسبب خلافات سابقة.

واستغل الجناة تواجد المجني عليهما بأحد الأفراح في منطقة البر التان بمدينة المطرية ونظرا لوجود خلافات سابقة نشبت مشاجرة بينهما استخدم فيها الجناة السلاح الناري ما أدي إلي وفاة شاب وإصابة شقيقة بطلق ناري في القدم.

تلقي مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير البحث الجنائي بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المطرية بورود بلاغ من إدارة المستشفيات بوصول جثمان لشاب يدعى ابراهيم محمد الداود حميد 41 سنة مقيم مدينة المطرية وإصابة شقيقة محمد محمد الداود بطلق ناري في القدم إلي مستشفي المطرية العام، ادعاء نشوب مشاجرة مع آخرين أثناء تواجدهما في أحد الأفراح بمنطقة البر الثان بمدينة المطرية وتم استخدام سلاح ناري بالواقعة.

تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفي المطرية، وتحويل المصاب لمستشفي المنزلة العام، تحرير محضر بالواقعة وتحويلة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.