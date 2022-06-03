تعرف على فوائد المشروم.. يحافظ على صحة القلب ويقوى المناعة

فاطمة ياسر

المشروم يعد من الأطعمة الغنية بالبروتين، وتمد الجسم بالحصة التي يحتاجها يوميا من عنصر البروتين وتساهم بشكل كبير في الحفاظ علي الصحة العامة.

ووفقا لموقع "webmed" سنتعرف على أبرز وأهم الفوائد الصحية لتناول المشروم، ومنها:

-يحميك من الإصابة بالسرطان:



يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ولذا فتناولك له يقلل من فرص الإصابة بالسرطان، والحماية منه.

-الحفاظ على صحة القلب:



المشروم يحتوي علي نسبة عالية من البوتاسيوم، هذا العنصر الذي يساهم بشكل كبير في ضبط ضغط الدم، وتنشيط الدورة الدموية بالجسم، كما أن تناوله يساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية والسبب أنه يحتوي على فيتامين سي، والألياف التي من دورها تحافظ علي صحة القلب، وتخفض الكوليسترول والضار بالدم.

-ينظم نسبة السكر في الدم:



يحتوي علي نسبة عالية من الألياف التي من دورها تقليل فرص التعرض لارتفاع مستويات السكر بالدم وهذا للأشخاص المصابون بالفعل بالسكر، كما أثبتت العديد من الدراسات الطبية أن تناوله يساهم في تقليل فرص الإصابة بمرض السكر.

-يمد الحامل بحمض الفوليك:



يحتوي علي نسبة عالية من حمض الفوليك، الذي يساعد في ولادة أطفال خالين من العيوب الخلقية، ويقلل فرص التعرض للولادة المبكرة أو الإجهاض.

-يخلصك من الوزن الزائد:



عند إضافة المشروم لنظامك الغذائي فأنت بهذه الطريقة تساهم بشكل كبير في التخلص من الوزن الزائد بشكل سريع لأنه يحتوي علي نسبة من الألياف، التي من دورها زيادة حرق الدهون.

-تقوية الجهاز المناعي:



نظرا لاحتوائه علي مضادات الأكسدة، وأيضا مضادات الالتهابات، فهذا يجعله من الأطعمة المهمة التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي وتقليل فرص الإصابة بأي اضطرابات به.