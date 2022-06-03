تعرف على عدد الوحدات المنفذة تحت إشراف هيئة المجتمعات بالعاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة

كتب: مدحت عادل

قدرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إجمالي عدد الوحدات المنفذة المشروعات التي تمت بالمدن الجديدة تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنحو 3921 وحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة عام 2020/2021.

وسجل إجمالى استثمارات تلك الوحدات بنحو 25 مليون جنيه، العلمين الجديدة، وجارى تنفيذ وحدات بها باستثمارات قدرها 12.6 مليون جنيه عام 2020/2021.

وإجمالا بلغ إجمالى عدد الوحدات السكنية المنفذة عام 2020/2021 نحو 336.3 ألف وحدة باستثمارات بلغت 150 مليار جنيه مقابل 194.2 ألف وحدة عام 2019/2020 باستثمارات قدرها 79 مليار جنيه بنسبة ارتفاع فى الوحدات قدرها 73.1٪ والاستثمارات قدرها 90.1٪.

وحل الإسكان الاقتصادى فى المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء بعدد 169.1 ألف وحدة بنسبة قدرها 50.3% يليه الإسكان المتوسط بعدد 123.7 ألف وحدة بنسبة قدرها 36.8% ويليه الإسكان فوق المتوسط بعدد 17.1 ألف وحدة بنسبة قدرها 5.1%، ثم الإسكان الفاخر بعدد 26.3 اًلف وحدة بنسبة قدرها 7.8% من الإجمالى العام عام2020/2021، وتم تنفيذ عدد 166.5 ألف وحدة بواسطة القطاع (الحكومى/العام/ أعمال عام) عام2020/2021 بنسبة 49.5% من الإجمالى العام مقابل 85 ألف وحدة عام 2019/2020 بنسبة ارتفاع بلغت نسبته 96%.