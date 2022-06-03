اليوم السابع
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بعد 100 يوم على الحرب.. هل حقق بوتين أهدافه في أوكرانيا؟.. لندن تجيب‏

الجمعة، 03 يونيو 2022 05:59 م
بعد 100 يوم على الحرب.. هل حقق بوتين أهدافه في أوكرانيا؟.. لندن تجيب‏ بوتين وزيلنيسكي
كتبت: نهال أبو السعود

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أكدت وزارة الدفاع البريطانية بالتزامن مع مرور 100 يوم على الحرب الروسية فى أوكرانيا على أن موسكو ‏فشلت فى تحقيق الأهداف الأولية لها هناك والمتمثلة فى السيطرة على كييف والإطاحة بالحكومة ‏الأوكرانية، لكنها تحقق الآن "نجاحًا تكتيكيًا" فى إقليم دونباس شرقى البلاد.‏

 

وقالت الوزارة فى تحديث استخباراتى على تويتر أنه "قياسًا على الخطة الأصلية، فإنه لم يتحقق أى من ‏الأهداف الاستراتيجية" لتلك الخطة.‏

 

ووفقا لشبكة بى بى سى، أقر التحديث بتحقيق روسيا لما وصفه بالنجاح التكتيكى فى إقليم دونباس، ‏حيث باتت تسيطر على 90% من منطقة لوجانسك- وهى جزء أساسى من الإقليم- لكنه قال إن ‏ذلك جاء "بتكلفة باهظة".‏

 

وبحسب الوزارة، فإن من المتوقع أن يكمل بوتين سيطرته على المنطقة خلال الأسبوعين المقبلين.‏

 

وقال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، عشية ذكرى مرور 100 يوم على الحرب، إن ما يصل إلى ‏‏100 جندى من جنوده يقتلون يوميًا خلال مقاومتهم للتقدم الروسى من أجل السيطرة على المناطق ‏الشرقية من البلاد.‏

 

وعلى الأرض، تواصل القوات الروسية محاولتها لإحكام سيطرتها على الشرق- وبخاصة مدينة ‏‏"سيفيرودونيتسك"- حيث تحاول كسر آخر الدفاعات الأوكرانية هناك.‏

 

وقال زيلينسكى الخميس، فى خطاب عبر الفيديو امام برلمان لوكسمبورج، إن روسيا تحتل الآن خمس ‏مساحة أوكرانيا، وقال فى خطاب آخر ألقاه من خلال تقنية الفيديو فى منتدى عقد فى سلوفاكيا، إن قيام ‏الدول الغربية بتزويد بلاده بالمزيد من الأسلحة من شأنه أن يقلب نتيجة الحرب فى صالح أوكرانيا.‏

 

يأتى ذلك بعد أن تعهدت الولايات المتحدة هذا الأسبوع بتقديم ما قيمته 700 مليون دولار من ‏المساعدات العسكرية، من بينها أنظمة صاروخية متطورة.‏

 


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