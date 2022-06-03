بداية من غدا.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 105 رحلات طيران دولية أسبوعية

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من غدا السبت 105 رحلات طيران دولية أسبوعية قادمة من 12 دولة اوربية، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية على الوفود السياحية القادمة .
وكشف جداول رحلات الطيران الوافدة حلال الأسبوع المقبل لمطار مرسي علم الدولى، زيادة فى معدلات السياحة النمساوية، كذلك السياحة السلوفاكية بعدد 3 رحلات دولية.
كما تبين أن معدلات رحلات الوصول استقبال المطار 98 رحلة دولية، و5 رحلات داخلية، وأوضح جداول الرحلات الدولية من المقرر وصول 3 رحلات من المطارات البلجيكية، و15 رحلة ايطالية، و16 رحلة من ألمانيا و21 رحلة من بولندى، و30 رحلة من التشيك، ورحلة من فرنسا واخرى من رومانيا و3 من سلوفاكيا واخرى من النمسا.
بداية من غدا.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 105 رحلات طيران دولية أسبوعيةالجمعة، 03 يونيو 2022 11:05 ص
مطار مرسى علم
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من غدا السبت 105 رحلات طيران دولية أسبوعية قادمة من 12 دولة اوربية، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية على الوفود السياحية القادمة .
الموضوعات المتعلقة
مطار مرسى علم يستقبل اليوم 17 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبيةالخميس، 02 يونيو 2022 04:00 ص
مطار مرسى علم يستقبل اليوم 8 رحلات أوروبيةالأربعاء، 01 يونيو 2022 09:12 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة