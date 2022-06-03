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بداية من غدا.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 105 رحلات طيران دولية أسبوعية

الجمعة، 03 يونيو 2022 11:05 ص
بداية من غدا.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 105 رحلات طيران دولية أسبوعية مطار مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من غدا السبت 105 رحلات طيران دولية أسبوعية قادمة من 12 دولة اوربية، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية على الوفود السياحية القادمة .

وكشف جداول رحلات الطيران الوافدة حلال الأسبوع المقبل لمطار مرسي علم الدولى، زيادة فى معدلات السياحة النمساوية،  كذلك  السياحة السلوفاكية بعدد 3 رحلات دولية.

كما تبين أن معدلات رحلات الوصول استقبال المطار 98 رحلة دولية، و5 رحلات داخلية، وأوضح جداول الرحلات الدولية من المقرر وصول 3 رحلات من المطارات البلجيكية، و15 رحلة ايطالية، و16 رحلة من ألمانيا و21 رحلة من بولندى، و30 رحلة من التشيك، ورحلة من فرنسا واخرى من رومانيا و3 من سلوفاكيا واخرى من النمسا.





 


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