انهيار والد ياسين بعد مصرعه دهسا بسيارة بأكتوبر: جدته ماتت حزنا عليه.. فيديو

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى اليوم السابع بثا مباشرا، مع والد الطفل "ياسين" الذي لقى مصرعه، نتيجة اصطدام سيارة ملاكي به، يقودها طالب جامعي عكس الاتجاه، بمدينة 6 أكتوبر، بالإضافة إلى وفاة جدته حزنا عليه، بعد أن تدهورت حياتها الصحية حزنا على وفاته، بعد مرور يومين فقط على مصرعه.

وقال والد الطفل "ياسين" إن المتهم كان يسير عكس الاتجاه، وبسرعة كبيرة، رغم أن المنطقة سكنية.

أضاف يوسف، والد الطفل ياسين، أن ابنه كان في زيارة بصحبة والدته، لمنزل جدته، وخلال عبوره الطريق لشراء بعض الاحتياجات من محل تجاري، صدمته سيارة يقودها طالب جامعي تسير عكس الاتجاه.

وطالب والد ياسين، بمحاكمة المتهم، وسرعة صدور حكم قضائي ضده، قائلا "أنا راضي بقضاء الله، وعايز حق ابني". وأكد والد الطفل ياسين، أن جدة الطفل فارقت الحياة، بعد تدهور حالتها الصحية حزنا على وفاة الطفل.