وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه تم أيضا خلال ال"24" ساعة الماضية تسجيل 32 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 30 ألفا و727 وفاة.

وأضافت القناة أن هناك 86 شخصا يخضعون للعلاج في المستشفيات في حالة حرجة عقب إصابتهم بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 8 ملايين و627 ألفا و424 شخصا.