الكويت تستدعي القائم بأعمال سفارة أمريكا على خلفية منشورات على وسائل التواصل

كتب: أحمد جمعة

قالت وزارة الخارجية الكويتية الخميس، إنها استدعت القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالإنابة جيم هوليستايدر، على خلفية نشر السفارة في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إشارات وتغريدات تدعم المثلية.

وذكرت الخارجية الكويتية في بيان صحفى أن مساعد وزير الخارجية لشؤون الأميركيتين بالإنابة نواف عبد اللطيف الأحمد، سلم هوليستايدر مذكرة تؤكد رفض دولة الكويت لما تم نشرة وتشدد على ضرورة احترام السفارة للقوانين والنظم السارية في دولة الكويت والالتزام بعدم نشر مثل تلك التغريدات التزاماً بما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.