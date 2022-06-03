القبض على مستشار ترامب السابق بتهمة ازدراء الكونجرس.. "‏CNBC‏" تكشف التفاصيل

تم القبض على مستشار البيت الأبيض السابق لترامب، بيتر نافارو، بموجب لائحة اتهام اتحادية تتهمه ‏بتهمتى ازدراء الكونجرس بسبب رفضه الامتثال لأمر استدعاء صادر عن لجنة مجلس النواب للتحقيق فى ‏أعمال الشغب فى 6 يناير 2021 فى مبنى الكابيتول الأمريكى.‏

وبحسب لشبكة سى ان بى سى، كان نافارو البالغ من العمر 72 عام، رفض المثول للإدلاء بشهادته فى 2 ‏مارس ردًا على أمر الاستدعاء ورفض تقديم المستندات المطلوبة فى مذكرة الاستدعاء نفسها فى 23 فبراير‏، وفقًا للائحة الاتهام فى المحكمة الجزئية الأمريكية فى واشنطن العاصمة.‏

صوت مجلس النواب فى أبريل على مطالبة وزارة العدل الأمريكية بمقاضاة نافارو ومساعد ترامب الآخر ‏دان سكافينو جنائياً لعدم امتثالهما لمذكرات الاستدعاء.‏

ووفقا للتقرير، اعتقل نافارو، الذى عمل مستشارًا تجاريًا للرئيس السابق دونالد ترامب، واحتجز صباح ‏الجمعة فى انتظار مثوله الأول فى وقت لاحق اليوم أمام محكمة واشنطن.‏

وكشف نافارو يوم الاثنين أنه تلقى مذكرة استدعاء أخرى من هيئة محلفين اتحادية كبرى فى واشنطن ‏للإدلاء بشهادته يوم الخميس بشأن الأحداث المحيطة بأحداث الشغب التى وقعت فى السادس من ‏يناير.‏

إذا أدين بالتهم المحددة فى لائحة الاتهام المتعلقة باستدعاء لجنة مجلس النواب، فسيواجه نافارو فى ‏كل تهمة حكماً محتملاً بحد أدنى 30 يومًا فى السجن، وسنة واحدة كحد أقصى، إلى جانب غرامة تصل ‏إلى 100 ألف دولار.‏

وصدرت لائحة الاتهام يوم الخميس من قبل هيئة محلفين كبرى فى واشنطن، وتم الكشف عنها يوم ‏الجمعة بعد اعتقاله، وفقًا لمكتب المدعى العام الأمريكى لمنطقة كولومبيا.‏