اليوم السابع
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القبض على مستشار ترامب السابق بتهمة ازدراء الكونجرس.. "‏CNBC‏" تكشف التفاصيل

الجمعة، 03 يونيو 2022 06:58 م
القبض على مستشار ترامب السابق بتهمة ازدراء الكونجرس.. "‏CNBC‏" تكشف التفاصيل بيتر نافارو
كتبت: نهال أبو السعود

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تم القبض على مستشار البيت الأبيض السابق لترامب، بيتر نافارو، بموجب لائحة اتهام اتحادية تتهمه ‏بتهمتى ازدراء الكونجرس بسبب رفضه الامتثال لأمر استدعاء صادر عن لجنة مجلس النواب للتحقيق فى ‏أعمال الشغب فى 6 يناير 2021 فى مبنى الكابيتول الأمريكى.‏

 

وبحسب لشبكة سى ان بى سى، كان نافارو البالغ من العمر 72 عام، رفض المثول للإدلاء بشهادته فى 2 ‏مارس ردًا على أمر الاستدعاء ورفض تقديم المستندات المطلوبة فى مذكرة الاستدعاء نفسها فى 23 فبراير‏، وفقًا للائحة الاتهام فى المحكمة الجزئية الأمريكية فى واشنطن العاصمة.‏

 

صوت مجلس النواب فى أبريل على مطالبة وزارة العدل الأمريكية بمقاضاة نافارو ومساعد ترامب الآخر ‏دان سكافينو جنائياً لعدم امتثالهما لمذكرات الاستدعاء.‏

 

ووفقا للتقرير، اعتقل نافارو، الذى عمل مستشارًا تجاريًا للرئيس السابق دونالد ترامب، واحتجز صباح ‏الجمعة فى انتظار مثوله الأول فى وقت لاحق اليوم أمام محكمة واشنطن.‏

 

وكشف نافارو يوم الاثنين أنه تلقى مذكرة استدعاء أخرى من هيئة محلفين اتحادية كبرى فى واشنطن ‏للإدلاء بشهادته يوم الخميس بشأن الأحداث المحيطة بأحداث الشغب التى وقعت فى السادس من ‏يناير.‏

 

إذا أدين بالتهم المحددة فى لائحة الاتهام المتعلقة باستدعاء لجنة مجلس النواب، فسيواجه نافارو فى ‏كل تهمة حكماً محتملاً بحد أدنى 30 يومًا فى السجن، وسنة واحدة كحد أقصى، إلى جانب غرامة تصل ‏إلى 100 ألف دولار.‏

 

وصدرت لائحة الاتهام يوم الخميس من قبل هيئة محلفين كبرى فى واشنطن، وتم الكشف عنها يوم ‏الجمعة بعد اعتقاله، وفقًا لمكتب المدعى العام الأمريكى لمنطقة كولومبيا.‏

 


الولايات المتحدة

اقتحام الكونجرس

ترامب

بيتر نافارو

الكونجرس

واشنطن


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