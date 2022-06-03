القبض على مستشار ترامب السابق بتهمة ازدراء الكونجرس.. "‏CNBC‏" تكشف التفاصيل

تم القبض على مستشار البيت الأبيض السابق لترامب، بيتر نافارو، بموجب لائحة اتهام اتحادية تتهمه بتهمتى ازدراء الكونجرس بسبب رفضه الامتثال لأمر استدعاء صادر عن لجنة مجلس النواب للتحقيق فى أعمال الشغب فى 6 يناير 2021 فى مبنى الكابيتول الأمريكى.
وبحسب لشبكة سى ان بى سى، كان نافارو البالغ من العمر 72 عام، رفض المثول للإدلاء بشهادته فى 2 مارس ردًا على أمر الاستدعاء ورفض تقديم المستندات المطلوبة فى مذكرة الاستدعاء نفسها فى 23 فبراير، وفقًا للائحة الاتهام فى المحكمة الجزئية الأمريكية فى واشنطن العاصمة.
صوت مجلس النواب فى أبريل على مطالبة وزارة العدل الأمريكية بمقاضاة نافارو ومساعد ترامب الآخر دان سكافينو جنائياً لعدم امتثالهما لمذكرات الاستدعاء.
ووفقا للتقرير، اعتقل نافارو، الذى عمل مستشارًا تجاريًا للرئيس السابق دونالد ترامب، واحتجز صباح الجمعة فى انتظار مثوله الأول فى وقت لاحق اليوم أمام محكمة واشنطن.
وكشف نافارو يوم الاثنين أنه تلقى مذكرة استدعاء أخرى من هيئة محلفين اتحادية كبرى فى واشنطن للإدلاء بشهادته يوم الخميس بشأن الأحداث المحيطة بأحداث الشغب التى وقعت فى السادس من يناير.
إذا أدين بالتهم المحددة فى لائحة الاتهام المتعلقة باستدعاء لجنة مجلس النواب، فسيواجه نافارو فى كل تهمة حكماً محتملاً بحد أدنى 30 يومًا فى السجن، وسنة واحدة كحد أقصى، إلى جانب غرامة تصل إلى 100 ألف دولار.
وصدرت لائحة الاتهام يوم الخميس من قبل هيئة محلفين كبرى فى واشنطن، وتم الكشف عنها يوم الجمعة بعد اعتقاله، وفقًا لمكتب المدعى العام الأمريكى لمنطقة كولومبيا.
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