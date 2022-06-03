الزراعة العراقية تنفى تسجيل إصابات بسلالة شديدة العدوى من أنفلونزا الطيور

كتب محمد جمال

نفت وزارة الزراعة العراقية تسجيل أى إصابات بسلالة شديدة العدوى من أنفلونزا الطيور، حسبما ذكرت وسائل إعلام عراقية، ولا تزال تداعيات الحرب في أوكرانيا من التضخم يؤثر على أسعار المواد الغذائية في العالم ، ولكن "البيض " بشكل خاص تعرض لضربتين ، بعد تفشى فيروس انفلونزا الطيور في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع تاريخى في الأسعار في جميع أنحاء العالم.

الولايات المتحدة الامريكية تسجل رقما قياسيا

تواجه أمريكا العديد من الأزمات في الوقت الحالي ، والتي منها ارتفاع أسعار البيض ، التي وصلت لمعدل غير مسبوق منذ عام 2015 عندما واجهت أسوأ تفشى لانفلونزا الطيور على الاطلاق.

وقالت صحيفة "البيريوديكو" الإسبانية إن أسعار البيض سترتفع بنسبة 44% ، بسبب الحرب في أوكرانيا والتضخم التي تعانى منه، وذلك مع تفشى انفلونزا الطيور الذى أثر على 38 مليون طائر في الولايات المتحدة الامريكية، مما أدى الى انخفاض عدد الطيور التي تضع البيض مع تراجع انتاج البيض الى ادنى مستوى له .

وأضافت صحيفة "الفنانثيرو" الإسبانية إن ارتفاع معدل نفوق الدجاج اما بسبب المرض نفسه او بسبب إجراءات الذبح، له تأثير مباشر على عدد البيض الذى يمكن انتاجه ، وفقدت أمريكا 25 مليون دجاجة بياضة ، مما قلل من إجمالي إنتاجها من البيض بنسبة 8٪، ويترتب على هذا الانخفاض في الطاقة الإنتاجية خسارة اقتصادية لمنتجي البيض ، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارهم.

أوروبا تكتوي بنيران الأسعار

وفى أوروبا ، ترتفع أسعار البيض بنسبة 22%، وفى فرنسا فقط ارتفعت الأسعار بنسبة 69% ، وفقا للمكتب الزراعى الفرنسي ، ونتيجة لذلك قد يضطر المستهلكون إلى دفع أسعار أعلى للمنتجات الغذائية المصنوعة من البيض.

وقال جان فيليب بويج ، الرئيس التنفيذي لمجموعة أفريل الفرنسية للأغذية الزراعية ، "عندما تصنع المايونيز ، يكون الأمر معقدًا للغاية عندما ترتفع أسعار البيض"، مضيفا "عليك أن تذهب إلى محلات السوبر ماركت وتقنعهم بقبول زيادة الأسعار"، وفقا لصحيفة "الاكونوميستا" الإسبانية.

وكانت فرنسا من الدول الأوروبية التي تعزز امدادات البيض إلى الولايات المتحدة الامريكية من بين دول أوروبية آخرى بعد أسوأ انتشار لفيروس انفلونزا الطيور في 2015، ولكن الآن تعانى فرنسا من تفشى للفيروس بجانب ارتفاع نسبة التضخم على خلفية حرب أوكرانيا، مما أدى إلى معاناة فرنسا من نفس الأزمة.

وقالت كارين ريسبولي ، وهي مراسلة في Urner Barry Egg Market: "لقد أصبحت عمليًا مشكلة عالمية من حيث النقص العام". "للأسف الآن العالم كله ينفد من العرض."

كانت أوكرانيا المورد الرئيسي للبيض إلى الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة ، حيث شكلت حوالي نصف الواردات ، متقدمة على الولايات المتحدة.

قال لويك كولومبل ، نائب رئيس CNPO ، إن دول الشرق الأوسط التي اشترت البيض الأوكراني قبل الحرب تحاول إيجاد إمدادات بديلة في أوروبا.

وقال "هناك مشكلة انفلونزا الطيور في فرنسا ولكن أيضا في جميع أنحاء أوروبا"، "لا توجد دولة أوروبية أخرى لديها حجم كبير لتعويض النقص."

قال كولومبل ، الذي ينتج حوالي مليون بيضة في منطقتي بريتاني ونورماندي في فرنسا ، إن مصنعي الأغذية الفرنسيين من المرجح أن يخفضوا إنتاج بعض الأطعمة المصنعة أو يعدلون وصفاتهم لمواكبة ارتفاع أسعار البيض.

قالت وزارة الزراعة الفرنسية، إنه تم منذ بدء تفشي وباء إنفلونزا الطيور في نوفمبر الماضي، ذبح 16 مليون طير في فرنسا، ما يعد رقما قياسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك 18 مليون طن من البيض يتم إنتاجه في العالم ، وقال فريق الخبراء في انفلونزا الطيور التابع للجنة الدولية، إنه مقارنة بالعام الماضي ، فقد ارتفعت أسعار البيض بنحو 22٪ في أوروبا و 44٪ في الولايات المتحدة ، وقد أثر ارتفاع التكاليف في جميع أنحاء سلسلة التوريد والتوافر الحالي المنخفض للأعلاف والحبوب بشكل مباشر على هذا الارتفاع في الأسعار، كما لعبت انفلونزا الطيور دورا لا يمكن انكاره في ارتفاع أسعار البيض في العالم ، مع وجود أكثر من 21 مليون حالة في جميع أنحاء العالم إصابة بالفيروس.

وقد أدت بعض حالات تفشي المرض هذا العام إلى ذبح آلاف الطيور. على سبيل المثال ، في هولندا ، تم الإبلاغ عن 33000 حالة إصابة بأنفلونزا الطيور ، وللتخفيف من انتشاره ، تم إعدام أكثر من مليوني طائر داجن، وهذا يؤثر بطبيعة الحال على القدرة على إنتاج البيض.

بالإضافة إلى البيض ، من المتوقع أيضًا أن تكون المواد الغذائية الأساسية الأخرى ، مثل الدواجن ، أقل توفرًا وأكثر تكلفة للأسباب نفسها. يوضح هذا الوضع أن الأمراض الحيوانية ، مثل إنفلونزا الطيور ، يمكن أن تعطل سبل العيش والاقتصاد ، وتهدد الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم. لهذا السبب ، يصرون على أن تطبيق تدابير الوقاية ، مثل إنشاء المراقبة الكافية وتعزيز الأمن البيولوجي في المزارع ، أمر ضروري لتجنب الآثار السلبية الأخرى.

وفى إسبانيا ، منذ يناير 2022 عندما تأكدت اول انتشار لانفلونزا الطيور ، وحتى مارس ، تم الإبلاغ عن ما مجموعه 31 حالة تفشي في الدواجن، وارتفعت أسعار البيض بنسبة 41.59٪ في الربع الأول من عام 2022 و 55٪ مقارنة بشهر مارس 2021.

المكسيك.. رفاهية غير متاحة للجميع

كما هو الحال فى المكسيك ، أصبح تناول البيض من الرفاهية ، حيث خلال الأسبوع الثاني من مايو ارتفع إلى سعر تاريخي لفترة مماثلة ، على الرغم من الإجراءات التي أعلنتها الحكومة الفيدرالية قبل أسبوع لتخفيف التضخم في الغذاء.

وفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة الاقتصاد ، في الأسبوع الثاني من هذا الشهر ، ارتفع سعر الجملة لهذه المواد الغذائية الأساسية في منطقة مونتيري الحضرية إلى 37 بيزو للكيلوجرام ، أي بنسبة 7 ٪ مقارنة بنهاية الأسبوع السابق و 14 ٪ بالنسبة إلى نهاية أبريل.

يختلف سعر البيضة حسب الحجم وعلى مستوى المستهلك ، يتم تسعير 30 بيضة ، أي ما يعادل 2 كيلوجرام تقريبًا ، بسعر يتراوح بين 73 و 75 بيزو في سلاسل الخدمة الذاتية لمنطقة مونتيري.

كولومبيا

على الرغم من حقيقة أن جميع البيض الطازج الذي يستهلكه الناس يتم إنتاجه محليًا ، وفقًا لأحدث البيانات لشهر أبريل ، فقد ارتفع سعره بنسبة 35.17 % في العام الماضي وبنسبة 16.17 % فقط حتى الآن في عام 2022.

وفقًا للرئيس التنفيذي للاتحاد الوطني لمزارعي الدواجن في كولومبيا (Fenavi) ، جونزالو مورينو ، فإن حصار عام 2021 خلف أكثر من 14 مليون طائر ميتًا بسبب نقص الغذاء ، مما أدى إلى زيادة التكاليف وتأثير سلسلة الإنتاج بأكملها.