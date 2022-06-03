ومن المقرر أن يبحث الرئيسان الروسي والسنغالي قضايا التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين.



ويشغل الرئيس السنغالي منصب رئيس الاتحاد الإفريقي لعام 2022، بعد انتخابه في فبراير الماضي، خلال الدورة العادية ال(35) لمؤتمر الاتحاد.



وكان الكرملين قد ذكر في وقت سابق أن المحادثات بين الرئيسين ستتضمن قضايا التفاعل والتعاون الاقتصادي والإنساني بين روسيا والدول الإفريقية.. وسوف تشمل المحادثات قضايا توريد الأسمدة والمواد الغذائية، حيث طلب عدد من الدول الإفريقية من روسيا المساعدة في ذلك.