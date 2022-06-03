"التضامن" تواصل اليوم صرف معاش يونيو من ماكينات الصرف الآلى

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الجمعة، في صرف معاشات يونيه من ماكينات الصراف الآلى لدى بنك نصر الاجتماعى كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

كما قرر بنك ناصر الاجتماعي طرح شهادة ادخارية ذات آجل ثلاث سنوات بعائد 15% سنويا و14.25% ربع سنوي و14% شهريا، وذلك حرصا من البنك على منح أعلى عائد بالسوق المصرفية، والاستمرار فى سياسته نحو تحقيق الشمول المالى والتحول الرقمى لتنشيط الفكر الادخاري.

وتبلغ قيمة الشهادة من 1000جنيه ومضاعفتها، ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع، كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها، ويمكن الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة وفقا للقواعد التي يقرها البنك، في ضوء الاهتمام بفئات المجتمع المختلفة وخاصة ذوي الفضل من كبار السن بهدف تنفيذ سياسة الشمول المالي ولتحقيق الجانب الاجتماعي التكافلي في ظل الظروف الراهنه وتوفير حياة كريمة وتقديم كل انواع الدعم لهم تقرر زيادة العائد علي شهادة رد الجميل لكبار السن ذات آجال 3 سنوات بعائد 15.25% سنويا و 14.25% شهريا .