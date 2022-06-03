اليوم السابع
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التضامن تطلق حملة ضد زواج الأطفال تحت شعار "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها"

الجمعة، 03 يونيو 2022 07:01 م
التضامن تطلق حملة ضد زواج الأطفال تحت شعار "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها" حملة جوازها قبل 18 يضيع حقوقها
كتب: مدحت وهبة

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أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى حملة ضد زواج الأطفال تحت شعار "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها" وذلك ضمن إطار عمل برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية وفعاليات حملة الوزارة التى تجوب المحافظات تحت شعار "بالوعى مصر بتتغير للأفضل"

وتهدف الحملة إلى تكوين رأى عام مناهض لزواج الأطفال وتوعية الأسر الأولى بالرعاية والمعرضة لخطر زواج أطفالها وما يترتب عليه من حرمان الزوجين وأطفالهما من حقوقهم الاجتماعية والمدنية والأخطار الصحية التى تواجه الإناث تحت سن 18 سنة جراء الحمل والولادة فى هذه السن، وتهدف أيضا إلى توضيح العلاقة بين زواج الأطفال والزيادة السكانية وزيادة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الأسرة والدولة و بناء رأى عام مؤيد لتجريم كل أشكال زواج الأطفال فى مصر.

 

جوازها قبل 18 يضيع حقوقها
جوازها قبل 18 يضيع حقوقها

 

 


التضامن

حملة ضد زواج الأطفال تحت شعار جوازها قبل ١٨ يضيع حقوقها

زواج الاطفال


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