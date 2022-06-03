التصريح بدفن طفلتين بحادثين غرق منفصلين فى دار السلام والبلينا سوهاج

سوهاج محمود مقبول

صرحت النيابة العامة بسوهاج بدفن جثة طفل لقيت مصرعها غرقا بدار السلام سوهاج، كما صرحت أيضا بدفن جثة لقيت مصرعها غرقا بالترعة بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، وذلك أثناء غسل الأواني.



كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغين منفصلين الأول من مركز شرطة دار السلام جنوب شرق سوهاج بوصول الطفلة ملك أ ج 11 سنة تلميذه إلى المستشفى المركزي بدار السلام " جثة هامدة " إدعاء غرق.



وبسؤال والدها المدعو الأمير ج ح 34 سنة عامل ويقيم دائرة المركز، قرر أنه أثناء سير ابنته المذكورة على حافة الترعة اختل توازنها، وسقطت بداخلها لعدم إجادته السباحة غرقت بها ونفى الشبهة الجنائية



وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية.



وجاء البلاغ الثانى من مركز شرطة البلينا بغرق المدعوة شيماء ح خ 17 سنة لا تعمل بترعة الكسرة وتقيم دائرة مركز البلينا " وتم انتشال الجثة ".



وبسؤال والدتها المدعوة نجلاء ع م 45 سنة ربة منزل وتقيم دائرة المركز قررت بأنه أثناء قيام نجلتها المذكورة بغسل الأواني علي شاطئ الترعة أختل توازنها وسقطت بها ولعدم إجادتها السباحة غرقت بها ونفت الشبهة الجنائية.



بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود إصابات ظاهريه وأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرين بالواقعتين وتم العرض على النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثتين.

