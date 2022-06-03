التصريح بدفن جثث 3 أشخاص اختنقوا أثناء تطهير خزان صرف صحى بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

صرحت النيابة العامة فى الإسماعيلية قبل قليل، بدفن جثمان 3 أشخاص لقوا مصرعهم اختناقًا داخل خزان صرف صحى لأحدى المنازل فى منشية مبارك فى قرية أبو صوير البلد، بمركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، خلال عملية تطهير الخزان.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو صوير، يفيد بمصرع ثلاثة أشخاص اختناقًا داخل خزان صرف صحى لأحد المنازل فى منشية مبارك فى قرية أبو صوير البلد، بمركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، خلال عملية تطهير الخزان، وهم عبد الباسط السيد سلامة الزهيرى 37 عامًا صاحب المنزل، ومحمد عبد العظيم الشبراوى 18 عامًا، وعبد الله السيد محمد السيد حمودة 14 عامًا وعلى الفور تم أخطار رجال الإنقاذ النهرى وتم انتشال جثث المتوفين الثلاثة، وتم نقل إثنين إلى مشرحة مستشفى التل الكبير، وجثة إلى مجمع الإسماعيلية الطبى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقال شهود عيان، أن خرطوم الشفط الخاص بسيارة شفط مياه الصرف الصحى سقط داخل الخزان فحاول جلبه ولكنه غرق فى الخزان، فقام أحد أصدقائه بإنقاذه فنزل إلى الخزان لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة هو أيضًا، فحاول الثالث إنقاذهم، فنزل إلى فى مياه الصرف الصحى بالخزان، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، ليتوفوا الأشخاص الثلاثة، داخل خزان مياه الصرف الصحى، ولم يستطيع الأهالى إخراجهم، ونجح رجال الإنقاذ النهرى من إخراجهم.