اليوم السابع
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الخميس، 02 يونيو 2022 04:24 ص
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البيئة تصدر خريطة لمسارات هجرة الطيور فى مصر

الخميس، 02 يونيو 2022 04:00 ص
البيئة تصدر خريطة لمسارات هجرة الطيور فى مصر مشروع الطيور الحوامة
كتبت منال العيسوى

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أصدر مشروع الطيور الحوامة التابع لوزارة البيئة خريطة ودليل لمسارات الطيور المهاجرة فى مصر، لمساعدة عشاق سياحة مشاهدة الطيور فى التمتع بأجمل كائنات تحلق في السماء.
 
كما تم إعداد دليـل عن الطيور المهاجرة تضمن معلومات مبسطة لمحبى مشاهدة الطيـور، ومعلومـات حـول هجـرة الطيور ومسارات الهجرة في مصر، بالإضافـة إلـى أهـم أنـواع الطيـور الحوامـة التـي تعبـر مصـر خـلال موسمى الهجرة ( الخريف والربيع ) من كل عام ، كما تضمن خريطة سهلة الاستخدام حـول مواقـع مشـاهدة الطيـور والمناطق المهمة للطيور المقيمة والمهاجرة.
 
مشورع الطيور الحوامة
مشورع الطيور الحوامة
 
خريطة
خريطة مسارات هجرة الطيور فى مصر 
 
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البيئة

الطيور المهاجرة

دليل مشاهدة الطيور

خريطة مسارات هجرة الطيور


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