الأمم المتحدة تطالب أمريكا وروسيا بالعودة للحوار بشأن نزع الأسلحة النووية

كتب أحمد عرفة

طالبت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع الأسلحة إيزومي ناكاميتسو، كل من روسيا والولايات المتحدة بالعودة إلى الحوار حول نزع الأسلحة النووية بأسرع ما يمكن، وفقا لروسيا اليوم

وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع الأسلحة إنه لا يمكن حل أي مهام خاصة بنزع الأسلحة بدون الحوار والتعاون.

وأوضحت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع الأسلحة، أنه على الرغم من أنه صعب في الظروف الحالية، على الولايات المتحدة وروسيا العودة إلى الحوار بأسرع ما يمكن.