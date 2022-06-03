افتتاحات جديدة بكلية التربية الرياضية فى جامعة الإسكندرية بأبو قير

الإسكندرية أسماء على بدر

افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور محمد بلال عميد كلية التربية الرياضية بأبو قير، ووكلاء الكلية ظهر اليوم الجمعة، صالة اللياقة البدنية، وملعب كرة القدم بالنجيل الصناعى بكلية التربية الرياضية بأبي قير، بدعم من وزارة الشباب والرياضة لخدمة طلاب الكلية والمجتمع الخارجي، مما يعد إضافة جديدة للمنشآت الحيوية للكلية، ويساعد فى استقبال الفرق الرياضية فى مختلف الألعاب الأولمبية داخل الكلية.

كما شهد رئيس الجامعة فاعليات المنافسات الختامية "للملتقى التقييمي التنافسي الأول" للمشروع القومى للمواهب والبطل الأولمبى لمرحلة الناشئين" والمقامة علي ملاعب كلية التربية الرياضية بنين بأبى قير، بمشاركة 750 ناشئا من مختلف محافظات الجمهورية، فى الألعاب الرياضية المختلفة، وذلك في إطار مشروعات تطوير الرياضة المصرية، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتطوير الشامل من خلال انتقاء المواهب المصرية في كافة الفروع والمحافظات.

وأشاد الدكتور عبد العزيز قنصوه بالرؤية غير المسبوقة لرعاية النشأ وصناعة الأبطال التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة، والتى سوف تؤدي الي طفرة نوعية فى كافة الأنشطة الرياضية وصناعة الأبطال، مؤكداً أن جامعة الإسكندرية بصدد توقيع اتفاق لإنشاء أول معمل من نوعه في مصر لتطوير ودعم الأداء الرياضي في صناعة الأبطال بالتعاون مع بعض الجامعات الأوربية وبدعم من وزارة الشباب والرياضة ليكون نقطة انطلاق فى مجال القياس والتحليل، وبهدف انتقاء المواهب الرياضية لإعداد البطل الأوليمبى.

وأكد الدكتور محمد بلال، أن كلية التربية الرياضية تعمل بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة على الاهتمام ببرامج التنمية الرياضية داخل الاسكندرية، والتوسع في نشر الألعاب الرياضية، والكشف عن المواهب الواعدة في ضوء الحراك والتطور الذي تشهده منظومة الرياضة المصرية التي تلقى كل الدعم من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.