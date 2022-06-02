"طب الإسكندرية" تنطم يوم التراث للجاليات الأجنبية .. صور

كما شاركت الجالية الفلسطينية فى الفاعلية و أحيا الفاعلية فرقة كنعان للثقافة و الفنون الفلسطينية من خلال تقديمهم عرض تراثي للدبكة الفلسطينية وقدم أيضا مجموعة من الطلاب الفلسطينين عرض دبكة فلسطينية خلال الحفل، وتم عرض مجسمات تراثية خشبية ومجموعة من الصور تمثل تاريخ القضية الفلسطينية ومجموعة من صور الشخصيات التاريخية والأدبية الفلسطينية.

كما شارك الجاليات بعرض مأكولات تراثية شهيرة فى الدول العربية .