"طب الإسكندرية" تنطم يوم التراث للجاليات الأجنبية .. صور

نظمت كلية الطب جامعة الإسكندرية يوم الجاليات لعرض تراث الدول العربية من غناء شعبى وأكلات تشتهر بها الدول العربية، حيث شارك فى الفاعلية طلاب من دول فلسطين العراق والسعودية والأردن والسودان والبحرين واليمن وسوريا والكويت وموريتانيا.
كما شاركت الجالية الفلسطينية فى الفاعلية و أحيا الفاعلية فرقة كنعان للثقافة و الفنون الفلسطينية من خلال تقديمهم عرض تراثي للدبكة الفلسطينية وقدم أيضا مجموعة من الطلاب الفلسطينين عرض دبكة فلسطينية خلال الحفل، وتم عرض مجسمات تراثية خشبية ومجموعة من الصور تمثل تاريخ القضية الفلسطينية ومجموعة من صور الشخصيات التاريخية والأدبية الفلسطينية.
كما شارك الجاليات بعرض مأكولات تراثية شهيرة فى الدول العربية .
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