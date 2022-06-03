اليوم السابع
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اتفاقية تعاون علمى بين جامعة المنصورة والأكاديمية الوطنية لعلوم الرياضة ببلغاريا

الجمعة، 03 يونيو 2022 06:20 م
اتفاقية تعاون علمى بين جامعة المنصورة والأكاديمية الوطنية لعلوم الرياضة ببلغاريا جانب من اللقاء
الدقهلية - مرام محمد

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حرصت إدارة كلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة، على إتمام اتفاقية تعاون علمى مشترك مع الأكاديمية الوطنية لعلوم الرياضة ببلغاريا، فى إطار سعى كلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة لتحقيق التميز، واستكمالا للإنجازات التى حققتها الكلية، وتأكيدا على تفرد الكلية وصدارتها فى تقديم الخدمات التعليمية والبحثية والرياضية، واعترافا بدور الكلية بمحيطها العربى والإقليمى وكذلك العالمى، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور أحمد عبد العظيم عميد الكلية.

وكخطوة أولى قام الدكتور أحمد عبد العظيم عميد الكلية، بعقد اتفاقية تفاهم مشترك، هدفها تحقيق التميز العلمى والأكاديمى بالكلية وارتباطه بسوق العمل العالمى.

ومن أهم بنود الاتفاقية، التعاون العلمى الضخم بين الكلية والمدرسة الأوروبية فى الرياضة، والتبادل الثقافى بين الكلية والأكاديمية، والزيارات البحثية والمهمات العلمية بين الطرفين، والسماح لطالب الكلية بعمل ماجستير مشترك.

جدير بالذكر أنه سوف يتم توقيع الاتفاقية خلال عام بين الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة ورئيس الأكاديمية الوطنية ببلغاريا - صوفيا، حيث صرح الدكتور أحمد عبد العظيم عميد الكلية أن هذه الخطوة الأولى من سلسلة خطوات تسعى إدارة الكلية إلى تحقيقها على الصعيد العلمى والأكاديمى.


الأكاديمية الوطنية لعلوم الرياضة ببلغاريا

كلية التربية الرياضية جامعة المنصورة

جامعة المنصورة

الدقهلية


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