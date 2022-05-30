اليوم السابع
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لسان رأس البر مشهد عظيم.. لقاء المياه العذبة والمالحة بدون اختلاط.. لايف

الإثنين، 30 مايو 2022 06:21 م
لسان رأس البر مشهد عظيم.. لقاء المياه العذبة والمالحة بدون اختلاط.. لايف رأس البر
دمياط معتز الشربينى

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا بعنوان لقاء المياه العذبة والمالحة فى مكان واحد بدون اختلاط.. لسان رأس البر مشهد عظيم لا يتكرر كثيرا".. وتعد منطقة اللسان برأس البر من أشهر مناطق الجذب السياحى وهى منطقة ذات طبيعة خاصة فهى منطقة التقاء البحر بالنهر وورد ذكرها فى القرآن الكريم "مرج البحرين يلتقيات بينهما برزخ لا يبغيان".
 
تمثل مدينة رأس البر شكل مثلث مقدمة عند منطقة اللسان والقاعدة عند مدخل رأس البر حيث يحرص رواد مصيف رأس البر على زيارة منطقة اللسان لمشاهدة الطبيعية الخلابة وكذلك يحرص هواة الصيد على التردد على هذه المنطقة ساعة العصارى او فى الساعات الأولى من الصباح للأستمتاع بالصيد، وصيد الأسماك من الأنواع النادرة. 
 
خضعت منطقة اللسان لعدة مراحل تطوير كان اشهرها فى عهد الدكتور محمد فتحى البر ادعى محافظ دمياط فى عام 2010، ثم تكررت أعمال التطوير فى عهد الدكتورة منال عوض محافظ دمياط منذ عام تقريبا. 
 
 

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