إعادة الحركة المرورية لطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بعد تصادم سيارتين بميت حلفا

القليوبية إبراهيم سالم

تمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، من إعادة حركة المرور لطبيعتها على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أمام مزلقان ميت حلفا في مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، بعد إزالة آثار حادث تصادم بين سيارتين، أسفر عن 6 مصابين، نقلوا إلى المستشفى.

وشهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي تعطل الحركة المرورية أمام مزلقان ميت حلفا، بسبب حادث تصادم، بين سيارتين، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص، ونقلوا إلى مستشفى قليوب التخصصى، لتلقي العلاج واتخاذ اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود إشارة من المستشفى بإصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم، وتصرح لبعضهم بالخروج عقب تلقي العلاج اللازم، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والمحلية، إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين، أمام مزلقان قطارات ميت حلفا بقليوب، وتم تسيير حركة المرور، وفك الشلل المروري بطريق مصر الإسكندرية الزراعي، وأسفل الطريق الدائري، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بندب المهندس الفني لفحص الحادث، وبيان التلفيات والملابسات، وطلب تحريات المباحث.