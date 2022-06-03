مرور القليوبية يحرر 1887 مخالفة خلال حملة مكبرة على الطرق والمحاور

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور.

أسفرت الحملة عن ضبط 1887 مخالفة مرورية، بينها 615 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و1031 مخالفة متنوعة، وضبط 49 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و35 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 32 دراجة نارية بدون رخص قيادة، وحجز 40 دراجة غير مرخصة، وتحرير 21 مخالفة ملصقات، و63 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 6300 جنيها.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 27 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 26 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 3550 جنيها مصالحات.