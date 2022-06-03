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إصابة7 أشخاص فى الهند إثر حريق بمصنع للكيماويات

الجمعة، 03 يونيو 2022 10:09 ص
إصابة7 أشخاص فى الهند إثر حريق بمصنع للكيماويات حريق مصنع - ارشيفية
كتب أحمد علوى

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أفادت وكالة برس ترست الهندية نقلا عن السلطات المحلية بأن حريقا كبيرا وانفجارات حدثت في مصنع كيماويات "ديباك نتريت" في ولاية جوجارات بغرب الهند، ما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص.

وقالت السلطات في بيان بهذا الشأن: "اجتاح الحريق قسما من مصنع كيماويات ديباك نتريت في منطقة صناعية على مشارف فادودارا في ولاية غوجارات، وتم نقل سبعة عمال إلى المستشفى، وإجلاء 700 شخص يعيشون في الجوار إلى مكان آمن".

وكتبت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن دوي انفجارات من مكان الحادث، سمع على بعد عدة كيلومترات.

يشار إلى أن شركة "ديباك نتريت" تنتج مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية، بما في ذلك كيماويات زراعية وأصباغ ومطاط ومستحضرات صيدلانية ومواد كيميائية خاصة ودقيقة.

 

 


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حريق مصنع كيماويات فى الهند

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