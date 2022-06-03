إصابة شاب فى حادث تصادم دراجة نارية بالغربية

الغربية محمد طارق

شهد طريق "السنطة - شنراق" بدائرة مركز شرطة السنطة فى محافظة الغربية اليوم، حادث تصادم دراجة نارية كان يستقلها شاب فى العقد الثانى من عمره، مما أسفر عن إصابته بجروح وكسور بالجسد، وتم نقله إلى المستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنطة، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بانقلاب دراجة نارية على طريق "السنطة - شنراق" الفرعى دائرة المركز، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين أنه أثناء قيادة شاب يدعى " محمد. ا" 25 سنة، دراجة نارية اختل توازنه، مما أدى إلى تصادمه بقطعة حجرية كبيرة بمنطقة بحر شبين وانقلاب الدراجة النارية على الجزيرة الموجودة جانب الطريق.

ونتج عن الحادث إصابته بكسر فى القدمين وكدمات بالجسد، تم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ وجرى نقل المصاب إلى المستشفى المركزى، حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.