اليوم السابع
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مصرع موظف بالمعاش فى حادث تصادم بالشرقية

الجمعة، 03 يونيو 2022 09:54 ص
مصرع موظف بالمعاش فى حادث تصادم بالشرقية جثة
الشرقية- فتحية الديب

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لقى موظف بالمعاش مصرعه، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بطريق "كفر الشاويش – منيا القمح"، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى منيا القمح.  

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بإشارة مستشفى منيا القمح المركزى، بوصول " أحمد م م " 56 عاما مقيم كفر الشاويش، جثة هامدة، وتبين من التحريات حدوث الوفاة إثر إصابته نتيجة حادث تصادم وقع بين دراجتين بخاريتين بطريق" كفر الشاويش- منيا القمح".

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة بمركز بمنيا القمح، التى صرحت  بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



 


الشرقية

قرية كفر الشاويش

منيا القمح

مصرع موظف بالمعاش


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