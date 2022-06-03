وقال مكتب المدعي العام - في بيان أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية - "إنه حتى اليوم 3 يونيو، تضرر 724 طفلا في أوكرانيا نتيجة للعملية العسكرية، وعلى وجه الخصوص، قتل 261 طفلا وأصيب 463 آخرون".

وأشار البيان إلى أن هذه الأرقام ليست نهائية، إذ يجري العمل في مناطق القتال الفعلي.. موضحا أن أكبر عدد من الضحايا من الأطفال تم تسجيله في منطقة دونيتسك (187 طفلا).

وأوضح أنه نتيجة القصف الروسي اليومي للأراضي الأوكرانية، تضررت 1938 مؤسسة تعليمية، منها 182 منشأة تم تدميرها بالكامل.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.