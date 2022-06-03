أهالى مطوبس بكفر الشيخ يناشدون رفع المخلفات من المصرف.. ورئيس المدينة يرد

أمنية فايد- كفر الشيخ - محمد سليمان

أرسل القارئ محمد أبو النجا والمقيم فى مركز مطوبس محافظة كفر الشيخ، مناشدة لخدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع ضمن مبادرة "سيبها علينا" بخصوص تراكم القمامة وملوثات مختلفة في المصرف الذى يخدم أكثر من ألف فدان بعزبتى السلام ووحيش.

وقال:"المصرف حاليا عبارة عن تراكمات لعشرات السنين أدى إلى فيضان المياه الملوثة الناتجة عنه على أراضى الفلاحين مما أدى إلى ضعف انتاج الأراضي وسوف يؤدى إلى تبويرها، كما أصبح ينتج عنه الروائح الكريهة وأصبح مصدر يهدد الفلاحين بالأمراض".

وناشد القارئ المسئولين تنظيف المصرف وإزالة تعديات الأهالى التي حدثت على الطريق.

وقال ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، إنه خاطب مدير إدارة الري بمطوبس، لتطهير المصرف الذي يخدم بعزبتي السلام ووحيش، وهما تابعين للوحدة المحلية لقرية البرنمال بمطوبس، والمصرف تابع لجمعية حمدي حجازي للاستصلاح الزراعي، كما وجه رئيس القرية بالمتابعة مع مسئولي الري بسرعة إزالة القمامة والمخلفات من المصرف، حفاظا على صحة المواطنين.

وتأتى هذه المناشدة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال مناشدة القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدة المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".