ألمانيا ترسل منظومة IRIS للدفاع الجوى إلى أوكرانيا لاختبارها

وكالات

أكد ضابط الاحتياط في قوات الصواريخ والمدفعية الروسية، أليكسي ساكانتسيف، أن "الدول الغربية تنظر في شن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بجعلها ميدانا لاختبار الأسلحة الجديدة".

وقال في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية: "لا تستثنى عمليات تسليم ألمانيا المعلن عنها لأنظمة الدفاع الجوي الحديثة من نوع (IRIS-T SLM) من هذه النظرة".

وأضاف: "توريد أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات (سام) من طراز (IRIS-T SLM) لأوكرانيا من ألمانيا سيخلق بطبيعة الحال عددا من المشاكل لقوات الجو فضائية الروسية، ومع ذلك، لن تكون المنظومة قادرة على أن تصبح سلاحا فعالا".

وتابع: "لن تتمكن ألمانيا من إمداد هذه المنظومات بكميات كافية مطلوبة لمثل هذه الجبهة الكبيرة، كما أن هذه المنظومة لا تزال سلاحا تكتيكيا فالمدى الأقصى لها 40 كلم، أما الإصدار الخاص بأوكرانيا فيبلغ 25 كلم، ولا يمكن مقارنته بالأنظمة السوفيتية القديمة مثل (S-300)، لا في المدى ولا في الكفاءة".

وأوضح: "قصة تسليم أنظمة الدفاع الجوي الألمانية أشبه باختبارات الخطوط الأمامية، وليس محاولة لمساعدة أوكرانيا.. الآن ترسل العديد من الدول الغربية أسلحة جديدة إلى أوكرانيا من أجل فهم كيفية عملها في القتال الحقيقي، وأن العملية برمتها هي أفضل أرضية لتجربة الأسلحة".

ووفقا للخبير الروسي، فإنه "من أجل الاستخدام اللاحق لأنظمة (IRIS-T SLM)، سيتعين على الجنود الأوكرانيين الخضوع للتدريب.. في المتوسط، تستمر هذه الدورات عادة من أسبوعين إلى شهر، ولكن بشكل عام، يمكن أن اختزالها بثلاثة أيام.. يوم نظري، ويومان تدريب عملي".

وشدد الخبير على أن "القوات المسلحة الروسية ستكون قادرة على تدمير المنظومة المنتشرة في أوكرانيا، علاوة على ذلك، هناك بالفعل خبرة في تدمير منظومات الدفاع الجوي، وبشكل خاص لأنظمة الصواريخ من نوع (إسكندر - أم)، نظرا لخصائص تشغيل الصواريخ الروسية، وأن الصاروخ الألماني الموجه المضاد للطائرات، لن يكون قادر على التصويب وضرب صاروخ (اسكندر- أم)، وكذلك لما يتمتع به الطيران الروسي من حماية ضد صواريخ المنظومة الألمانية.. وأن معظم طائرات الهليكوبتر والطائرات الهجومية والقاذفات المشاركة في الجبهة لديها أنظمة دفاع (فيتبسك) على متنها القادر على اكتشاف صاروخ موجه مضاد للطائرات وقمعه بإطلاق شعاع ليزر قوي مباشرة على رأس التوجيه البصري بالأشعة تحت الحمراء".

وختم بالقول إنه "على الرغم من عدم وجود شحنات حقيقية لأنظمة الدفاع الجوي الألمانية الجديدة، فمن السابق لأوانه قول شيء ما بثقة".

وأعلن المستشار الألمانين أولاف شولتس، في كلمته أمام البرلمان الألماني "البوندستاغ" مطلع الأسبوع الجاري، أن "برلين ستواصل دعم كييف في قطاع الدفاع وستزودها بأنظمة الدفاع الجوي الحديثة في الأسابيع المقبلة".