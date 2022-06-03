أسوأ 5 أطعمة يجب تجنبها مع فرط نشاط الغدة الدرقية

كتبت إيناس البنا

مرض الغدة الدرقية هو اضطراب يتميز بفرط نشاط الغدة الدرقية أو خمولها، وهى غدة على شكل فراشة تقع في الجزء الخلفي من الحلق وتنتج هرمونات ضرورية لوظائف الجسم الطبيعية.

وفقًا لموقع "healthline"، عندما تفرز الغدة الدرقية الكثير من الهرمون - عندما تكون مفرطة النشاط - يستخدم الجسم الطاقة بسرعة كبيرة وتعرف هذه الحالة باسم فرط نشاط الغدة الدرقية، وهذا يعني أن القلب ينبض بشكل أسرع؛ ويشعر المرء بالتوتر أكثر من المعتاد ويفقد الوزن باستمرار دون محاولة، وعندما يتعلق الأمر بإدارة الغدة الدرقية، يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا.

إذا كنت تعاني من فرط نشاط الغدة الدرقية، فتأكد من تجنب الأطعمة التالية بأي ثمن:

الكافيين

المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة منبهات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الخفقان لدى مرضى فرط نشاط الغدة الدرقية، يجب أيضًا تجنب تحفيز الوجبات والمشروبات مثل مشروبات الطاقة من قبل المرضى الذين يعانون منفرط نشاط الغدة الدرقية.

الكحول

يسبب الكحول الجفاف ويؤدي إلى تفاقم أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية مثل مشاكل النوم، كما يمكن أن يزيد من مخاطر الإصابة بهشاشة العظام لدى مرضى الغدة الدرقية.

السكر المضاف

يمكن أن يؤدي شراب الذرة عالي الفركتوز وسكر القصب وسكر العنب إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم دون أي مغذيات، وهذا يمكن أن يأتي بنتائج عكسية على صحة المرضى الذين يعانون من اضطرابات الغدة الدرقية.

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من اليود

يزيد اليود من نشاط الغدة الدرقية - وبالتالي، يعد هذا أمرًا صارمًا للمرضى الذين يعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية.

منتجات الألبان كاملة الدسم

يمكن أن يؤدي الحليب كامل الدسم أيضًا إلى تفاقم أعراض الغدة الدرقية لدى المرضى الذين يعانون من فرط نشاط الغدد. يمكنك بدلاً من ذلك اختيار الحليب العضوي أو الخالي من الدسم.