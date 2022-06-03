أسعار النفط تسجل 116.50 دولار لبرنت.. و115.69 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط ، اليوم الجمعة، 116.50 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 115.69 دولار للبرميل.

أعلن البيت الأبيض ، عن ترحيبه بقرار "أوبك+" زيادة إنتاج النفط، مؤكدا أن واشنطن لا علاقة لها بهذا القرار.

وردا على سؤال عن "الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في إقناع" دول أوبك +" بزيادة إنتاج النفط، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، إن "هذا القرار تتخذه "أوبك+" بمفردها، وليس شيئا نقرره، لكننا نرحب بإعلان اليوم".

وقررت دول "أوبك+" في وقت سابق من يوم الخميس، إعادة توزيع حصة إنتاج النفط في سبتمبر البالغة 432 ألف برميل يوميا بالتساوي لشهري يوليو وأغسطس.

وبذلك يكون حجم الإنتاج في شهري يوليو وأغسطس 648 ألف برميل يوميا. بالإضافة إلى ذلك، مددت الدول الموعد النهائي للتعويض عن انخفاض أحجام النفط للبلدان المدينة حتى نهاية عام 2022.

وسيعقد اجتماع أوبك + القادم في 30 يونيو.

فيما أعلن الاتحاد الأوروبي، حظر عقود التأمين على السفن التي تنقل النفط الروسي، فيما وافق ممثلو الاتحاد الأوروبي الدائمون على النص القانوني للحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، وفقا لروسيا اليوم.

وتتضمن الحزمة حظر استيراد النفط الروسي المنقول بحرا عبر الناقلات، كذلك تتضمن القيود الجديدة فصل "سبيربنك" وبنكين روسيين آخرين وبنك بيلاروسي عن نظام "سويفت" للمعاملات المالية الدولية، وتزيد العقوبات أيضا من القيود المفروضة على تصدير المواد الكيميائية والتقنيات العالية إلى روسيا، كما وسع الاتحاد الأوروبي قائمة المواطنين الروس الذين فرضت عليهم قيود شخصية، وكذلك شملت العقوبات الجديدة حظر بث ثلاث مؤسسات إعلامية روسية.