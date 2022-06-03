أسعار الذهب اليوم تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 1012 جنيهًا للجرام

كتب إسلام سعيد

أعلنت شعبة الذهب باتحاد الغرفة التجارية، تراجع أسعار المعدن الأصفر في التعاملات الصباحية، اليوم الجمعة، ليسجل جرام الذهب عيار 21 سعر 1012 جنيهًا للجرام مقابل 1015 جنيها في تعاملات سوق الذهب أمس الخميس، وذلك بعد استقرار سعر اونصة الذهب عالميًا، وكذلك عدم تغير حالة الطلب على الذهب في السوق المصري.

وأضافت الشعبة، في نشرة أسعار الذهب المسائية، أن سعر عيار 18 يسجل 867 جنيهات، في حين سجل سعر الذهب عيار 21 ما قيمته 1012 جنيهًا للجرام، وبلغ سعر عيار 24 وهو عيار ذهب السبائك 1157 جنيها للجرام وأخيرًا سعر الجنيه الذهب 8096 جنيهًا.

وأعلنت شعبة الذهب، في وقت لاحق، أن هناك اتجاه لإعادة طرح الذهب عيار 14 وذلك مع ارتفاع أسعار الذهب لمستويات غير مسبوقة، وذلك بهدف توفير بدائل أمام المستهلكين في كافة محافظات الجمهورية، الأمر الذي ينعكس على حجم مبيعات الذهب.

وأضافت شعبة الذهب، أن الطلب على المعدن النفيس متذبذب في مصر يشهد تغيرات عدة في ظل هبوط الأسعار من مستويات 1250 إلى 1000 جنيهًَا، وهو ما جعل البعض يتخذ قرارا بإعادة البيع وذلك تجنبا للتعرض للخسائر، إذ بلغت خسائر الذهب 250 جنيها تقريبا خلال شهر.