اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 يونيو 2022 01:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب اليوم تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 1012 جنيهًا للجرام

الجمعة، 03 يونيو 2022 01:30 م
أسعار الذهب اليوم تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 1012 جنيهًا للجرام ذهب
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت شعبة الذهب باتحاد الغرفة التجارية، تراجع أسعار المعدن الأصفر في التعاملات الصباحية، اليوم الجمعة، ليسجل جرام الذهب عيار 21 سعر 1012 جنيهًا للجرام مقابل 1015 جنيها في تعاملات سوق الذهب أمس الخميس، وذلك بعد استقرار سعر اونصة الذهب عالميًا، وكذلك عدم تغير حالة الطلب على الذهب في السوق المصري.
 
وأضافت الشعبة، في نشرة أسعار الذهب المسائية، أن سعر عيار 18 يسجل 867 جنيهات، في حين سجل سعر الذهب عيار 21 ما قيمته 1012 جنيهًا للجرام، وبلغ سعر عيار 24 وهو عيار ذهب السبائك  1157 جنيها للجرام وأخيرًا سعر الجنيه الذهب 8096 جنيهًا.
 
وأعلنت شعبة الذهب، في وقت لاحق، أن هناك اتجاه لإعادة طرح الذهب عيار 14 وذلك مع ارتفاع أسعار الذهب لمستويات غير مسبوقة، وذلك بهدف توفير بدائل أمام المستهلكين في كافة محافظات الجمهورية، الأمر الذي ينعكس على حجم مبيعات الذهب.
 
وأضافت شعبة الذهب، أن الطلب على المعدن النفيس متذبذب في مصر يشهد تغيرات عدة في ظل هبوط الأسعار من مستويات 1250 إلى 1000 جنيهًَا، وهو ما جعل البعض يتخذ قرارا بإعادة البيع وذلك تجنبا للتعرض للخسائر، إذ بلغت خسائر الذهب 250 جنيها تقريبا خلال شهر.

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب


الموضوعات المتعلقة

الكلام فى التريند على إيه؟..منتخب البرازيل يستعد لمونديال 2022.. إيلون ماسك يتمسك بعودة موظفيه إلى المكتب ويهددهم بالإقالة...آمبر هيرد تقدم طلب استئناف على الحكم لتقليل مبلغ تعويض جونى ديب.. وارتفاع أسعار الذهب

الخميس، 02 يونيو 2022 06:30 م

أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الخميس 2-6-2022

الخميس، 02 يونيو 2022 03:13 م

أسعار الذهب اليوم ترتفع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1015 جنيها للجرام

الخميس، 02 يونيو 2022 01:30 م

أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء .. أسعار الذهب تتذبذب بسبب العرض والطلب

الأربعاء، 01 يونيو 2022 06:04 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة