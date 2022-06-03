أجواء شديدة الحرارة جنوبًا.. تعرف على حالة الطقس المتوقعة حتى الثلاثاء

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل، حيث تشهد البلاد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الثلاثاء كما يلى:

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 3 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 22 درجة

جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 25 درجة

درجات الحرارة المتوقعة السبت 4 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب سيناء العظمى 37 درجة الصغرى 26 درجة

شمال الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 25 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 26 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 5 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة الصغرى 23 درجة

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 22 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 26 درجة

شمال الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 25 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 26 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 6 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة الصغرى 23 درجة

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 22 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 26 درجة

شمال الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 25 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 26 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 7 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة الصغرى 23 درجة

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 22 درجة

جنوب سيناء العظمى 37 درجة الصغرى 26 درجة

شمال الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 25 درجة

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 26 درجة