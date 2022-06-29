6 فواكه وخضراوات تساعدك على إنقاص الوزن.. تعرف على القائمة

كتبت ميرفت رشاد

ما نأكله يؤثر بشكل كبير على أجسامنا، على الرغم من الاعتقاد السائد على مستوى العالم أن تناول الفاكهة والخضراوات يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن ، إلا أن هناك أطعمة قد تفعل العكس، نعم ، قد تؤدي بعض الفواكه والخضراوات إلى زيادة الوزن، وفى السطور القادمة سنوضح قائمة بالفواكه والخضراوات التي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي إذا كنت ترغب في تقليل وزنك، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

الخضار التي ستساعدك على إنقاص الوزن:

السبانخ

السبانخ هي واحدة من الأطعمة الخارقة الأكثر شعبية لأنها مليئة بالعديد من العناصر الغذائية والمعادن، بعض هذه العناصر الغذائية والمعادن هي الحديد وفيتامين أ وفيتامين ج والبوتاسيوم وحمض الفوليك وفيتامين ك وغيرها الكثير، كما أنه متاح على مدار السنة تقريبًا وهو متعدد الاستخدامات.

الفلفل

تعتبر الفلفل الحلو إضافة رائعة أخرى لنظامك الغذائي إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن، فهي منخفضة للغاية في السعرات الحرارية ومليئة بالعناصر الغذائية ، يحتوي الفلفل الحلو على فيتامين سي أكثر من البرتقال ، تشير بعض الدراسات إلى أن تناول كميات كبيرة من فيتامين سي يساعد على زيادة حرق الدهون.

بروكلي

تعتبر الخضراوات الصليبية كبيرة لفقدان الوزن، يعتبر البروكلي مصدرًا كبيرًا للألياف والعديد من العناصر الغذائية والمعادن الأخرى. ومنها الكالسيوم والحديد والفوسفور والبوتاسيوم والزنك وغيرها.

الفواكه التي ستساعدك على إنقاص الوزن:

التوت

التوت مثل الفراولة وغيرها كلها مفيدة لفقدان الوزن، يمكن أن يعمل التوت أيضًا كبديل رائع للحلويات للأشخاص الذين يستمتعون بالأطعمة السكرية، يحتوي التوت على نسبة عالية من العناصر الغذائية المختلفة مثل فيتامين سي والمنغنيز وفيتامين ك والمعادن والعديد من العناصر الأخرى.

الحمضيات

تشمل ثمار الحمضيات البرتقال والليمون والجريب فروت والكلمينتين والليمون الحامض وغيرها الكثير، فإن تناول كميات كبيرة من فيتامين ج يساعد في تثبيت عملية حرق الدهون في الجسم بحوالي 30٪. جميع ثمار الحمضيات غنية بفيتامين C ويمكن أيضًا دمجها في ماء التخلص من السموم.

تفاح

يعتبر التفاح إضافة رائعة لنظامك الغذائي. إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن ، فكر في تناول تفاحة يوميًا. يتوفر التفاح بسهولة شديدة في جميع النواحي الحقيقية تقريبًا وهو مصدر رائع للألياف. التفاح غني أيضًا بالعناصر الغذائية الأخرى مثل البوتاسيوم وفيتامين ج والمغنيسيوم وما إلى ذلك.