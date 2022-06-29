اليوم السابع
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2000 شاب وفتاة وعلم مصر.. مسيرة شباب القليوبية احتفالا بـ30 يونيو.. صور

الأربعاء، 29 يونيو 2022 09:42 ص
2000 شاب وفتاة وعلم مصر.. مسيرة شباب القليوبية احتفالا بـ30 يونيو.. صور علم مصر
القليوبية - إبراهيم سالم

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تنظم مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بقيادة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، ماراثون مشى احتفالا بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، بعنوان "نحو الجمهورية الجديدة"، تحت إشراف الدكتورة أشرف صبحى وزير الشباب والرياض، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وتشهد الاحتفالية مشاركة ما يزيد عن 2000 شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب والأندية والهيئات الرياضية بالقليوبية، يتقدمهم حملة الأعلام "علم مصر ومحافظة القليوبية"، كما يحملون علم مصر بطول 500 متر، بالإضافة دون مشاركة كل المشروعات التجريبية لمديرية الشباب بالقليوبية منها "شباب البرلمان، وشباب التطوع،  والفتاة والمرأة والرواد، و1000 بنت و1000 حلم".

وتبدأ المسيرة من أمام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، مرورا بجامعة بنها ومستشفى بنها الجامعي، وقصر ثقافة بنها، وصولا إلى مبنى محافظة القليوبية، حيث يستقبلها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وعدد من المسؤولين بالمحافظة، كما يشارك بالمسيرة أبطال الكاراتيه والأكاديميات بمراكز الشباب، والإدارات الفرعية بالقليوبية.

كما يعقب المسيرة عروض فنية يقدمها قادرون باختلاف مكتب ذوى الهمم والقدرات بالقليوبية، وعروض فنية وفنون شعبية بالتنورة يقدمها مركز الفنون بمديرية الشباب والرياضة بالقليويية، وكذلك عرض الكاراتيه يقدمه ابطال الشباب بمراكز الشباب بالقليوبية.

التنورة
التنورة

 

الشباب يحملون علم مصر
الشباب يحملون علم مصر

 

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

 

عروض فنية
عروض فنية

 

عروض
عروض

 

علم مصر
علم مصر

 

مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية
مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية

 


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