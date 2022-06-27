فتح 8 مراكز جديدة للأندية الثقافية ومراكز الفنون بشبابها فى القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اجتماع بمسؤلى الشباب بالإدارات الفرعية ومشرفى الاندية الثقافية ومراكز الفنون وذلك لفتح 8 أندية ثقافية ومراكز للفنون بالإدارات الفرعية بهدف توسيع قاعدة ممارسة النشاط الثقافى وتعظيم دور مراكز الشباب فى دعم واكتشاف المواهب الجديدة.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه يهدف النادى الثقافى إلى تشجيع الشباب الموهوبين فى المجالات الأدبية (شعر الفصحى _ شعر العامية _ زجل _ قصة _ رواية _ المقال الصحفى _ الخط العربى _ الانشاد الديني)، وإنتاج أعمال ثقافية وأدبية تخاطب جموع الشباب وحث الشباب على بذل أقصى جهد للتنمية والارتقاء بمصرنا الغالية.

كما أكد الصبروط، خلال اجتماعه إلى اهتمام الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالشباب وتنمية قدراتهم ومواهبهم كما أن المديرية تهدف إلى تفعيل الأنشطة الفنية والارتقاء بالحس الفنى لدى الشباب بالهيئات الشبابية من خلال مراكز الفنون وتنمية المواهب لدى الجميع فى مجالات (الفنون التشكيلية _ الفنون الشعبية _ الموسيقى والكورال)، وذلك لفئة الشباب والفتيات من سن 18 وحتى 35 سنة.

أضاف الصبروط، أن فتح مركز للفنون ونادى ثقافى بكل إدارة فرعية يساهم فى فتح آفاق جديدة لاكتشاف المواهب والتنافس بين الشباب فى المجالات الفنية والثقافية وتوسيع قاعدة الممارسة.

وحضر الاجتماع محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للشباب، وعامر حمدى مدير إدارة الشباب بالمديرية، والدكتورة سارة طه معاون المدير العام لشؤون الشباب.