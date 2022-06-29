وعاظ منطقة الأقصر الأزهرية يشرحون للحجاج ما يحتاجونه خلال رحلتهم من الإحرام للعودة

الأقصر – أحمد مرعى

يواصل وعاظ وواعظات منطقة الأقصر الأزهرية، استقبال أفواج الحجاج بمطار الأقصر قبيل سفرهم لشرح المناسك لهم، والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة، حيث قال فضيلة الشيخ عمر سيد أبو خليل مدير عام وعظ الأقصر الأزهرية، إن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بالتواصل المباشر مع الحجاج قبل السفر، واستخدام الأساليب الميسرة في توضيح وشرح المناسك لهم.



وأشار مدير عام وعظ الأقصر الأزهرية، فى بيان صحفى، إلى أن مهمتهم شرح مناسك الحج وتوضيح أركانه ومبطلاته، والسنن المستحبة فيه، إلى غير ذلك مما يحتاج إليه الحاج خلال هذه الرحلة من الإحرام وحتى العودة إلى موطنه، كما تم توزيع الكتب الخاصة بأمور الحج والمناسك وتوضيح ما يخص المرأة من توجيهات دينية طوال هذه الرحلة المباركة.



وفى نفس السياق، أهدى الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، حجاج قرعة وزارة الداخلية الذين تم اختيارهم ضمن القرعة العلنية التى أجرتها مديرية أمن الأقصر، شنطة المناسك والحج، مهنئًا الحجاج بزيارة بيت الله الحرام والحبيب المصطفى، وذلك بحضور كل من الدكتور سيد أبو دهب، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمد كمال، أستاذ كلية الطب البيطري بجامعة الإسكندرية، والشيخ عمر سيد أبو خليل مدير عام الوعظ والإرشاد بالأقصر، والشيخ أسامة حجاج حسني، واعظ بالأزهر الشريف، والسيد جمال السيد أمين عام الجامعة، والسيد أحمد الفاضل أمين كلية الحاسبات والمعلومات، وحجاج بيت الله.



وهنأ رئيس الجامعة الحجاج بتلبية نداء الله للحج، وأوصاهم بالتحلي بالصبر خلال أداء مناسك الحج، واستثمار الوقت في الدعاء والذكر، مؤكدًا أن الحج ليس شراء هدايا، او التقاء أجساد بل هو تطهير للنفس وتزكية لها، وتجديد للإيمان وزيادة له، ومغفرة للذنوب والسيئات، فالحج المبرور يعود بعده الحاج كما ولدته أمه، موجهًا نصحه بعقد النية لاستغلال موسم الحج على أفضل وجه، وانتهاز تلك الفرصة التي اختارها الله لهم ليكونوا من بين المصطفين لأداء حج هذا العام.





وعاظ وواعظات منطقة الأقصر الأزهرية يوضحون لحجاج بيت الله (1)



وعاظ وواعظات منطقة الأقصر الأزهرية يوضحون لحجاج بيت الله (2)



وعاظ وواعظات منطقة الأقصر الأزهرية يوضحون لحجاج بيت الله (3)



وعاظ وواعظات منطقة الأقصر الأزهرية يوضحون لحجاج بيت الله (4)



وعاظ وواعظات منطقة الأقصر الأزهرية يوضحون لحجاج بيت الله (5)



وعاظ وواعظات منطقة الأقصر الأزهرية يوضحون لحجاج بيت الله (6)



