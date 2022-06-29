وزير خارجية روسيا: العمل للحد من تهديدات أزمة الغذاء بالتنسيق مع الأمم المتحدة

كتب أحمد عرفة

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في محادثة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مشكلة الأمن الغذائي على خلفية الوضع في أوكرانيا ودونباس، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الطرفين بحثا بعض القضايا الدولية الأكثر إلحاحا مع التركيز على الأمن الغذائي على خلفية الوضع في أوكرانيا ودونباس.

وعرض سيرجى لافروف عرض الرؤية الروسية المفصلة للوضع الحالي في أوكرانيا وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بما في ذلك في سياق مشكلة توريد المنتجات الزراعية والأسمدة إلى الأسواق العالمية، وتم التأكيد على أن تصدير الحبوب الأوكرانية يعوقه زرع كييف للألغام في البحر الأسود، وتم تأكيد استعداد روسيا لمواصلة الوفاء بالتزاماتها لتصدير الأغذية والأسمدة، على الرغم من حقيقة أن تنفيذ ذلك معقد بشكل كبير بسبب العقوبات الغربية أحادية الجانب والغير قانونية.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى الالتزام بمزيد من العمل للحد من تهديدات أزمة الغذاء بالتنسيق مع الأمم المتحدة.