والدة الإعلامية شيماء جمال تجرى تحليل "دى إن أى" بسبب تشوه الجثمان

كتب أحمد الجعفرى

تجرى والدة الإعلامية شيماء جمال تحليل البصمة الوراثية بعد قليل فى مشرحة زينهم، لمضاهاته بنتائج البصمة الوراثية الخاصة بجثة الضحية.

وكانت النيابة العامة قررت إجراء تحليل البصمة الوراثية لوالدة الإعلامية شيماء جمال، لمضاهضتها بتحليل البصمة الوراثية الخاصة بجثمان الضحية.

يأتى ذلك القرار نظرًا لصعوبة التعرف على جثمان الضحية، نتيجة تشويه وجهها من قبل المتهم، ليصعب التعرف عليها.

وكانت النيابة العامة أعلنت يوم الاثنين الماضي تفاصيل الواقعة، حيث تلقت بلاغًا فى 20 يونيو الماضى من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجني عليها شيماء جمال التي تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجاريٍّ بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحدًا بالتسبب في ذلك

واستمعت النيابة لشهادة بعضٍ من ذوي المجني عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت في رفقة زوجها أمام المجمع التجاري، وظهرت شواهد في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغ زوج المجنى عليه، وبتاريخ الأحد الماضي مثل "أحد الأشخاص" أمام النيابة العامة أكَّد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبتَه في الإدلاء بأقوالٍ حاصلها تورط الزوج المُبلِغ في قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما.

أكد الشاهد مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها، واستصدرت النيابة العامة من الجهة القضائية التى ينتمى اليها المستشار المتهم إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها، وذلك لعضوية زوج المجني عليها بإحدى الجهات القضائية.

أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتتبعت خطَّ سيره في اليوم الذي قرَّر الشخص الذي مثل أمام النيابة العامة أنه يوم ارتكاب الزوج المتهم واقعة القتل، وضبطت النيابة أدلة تُرجّح صدق رواية الشخص الذى أدلى باقواله، وانتقلت برفقته إلى المكان الذي أرشد عن دفن جثمان المجني عليها فيه، فعثرت عليها به، وكان في صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعي.

اعترف هذا الشخص الذي أرشد عن المكان باشتراكه في ارتكاب الجريمة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات وضبط واحضار المتهم الرئيسي.