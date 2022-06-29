اليوم السابع
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واشنطن تعلن إرسال مدمرتين بحريتين إلى إسبانيا لتعزيز دفاعات الناتو

الأربعاء، 29 يونيو 2022 12:00 ص
واشنطن تعلن إرسال مدمرتين بحريتين إلى إسبانيا لتعزيز دفاعات الناتو مدمرة- أرشيفية
أ ش أ

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء أن وزارة الدفاع الأمريكية سترسل مدمرات بحرية إضافية إلى إسبانيا كجزء من جهود الولايات المتحدة لتعزيز دفاعات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مواجهة العدوان الروسي في أوكرانيا.

ووعد بايدن أثناء محادثات مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بزيادة عدد مدمرات البحرية المتمركزة في محطة روتا البحرية في إسبانيا من أربعة إلى ستة- وفق ما نقلته صحيفة ذا هيل الأمريكية.

ونشر البنتاجون ما لا يقل عن 4700 جندي أمريكي في بولندا، المتاخمة لأوكرانيا، بينما تم إعادة تمركز القوات الأمريكية الأخرى في ألمانيا ورومانيا قبل الحملة العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن عدد القوات الأمريكية في أوروبا زاد من حوالي 80 ألف جندي إلى ما يقرب من 100 ألف منذ أواخر فبراير.

كما قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج إن الحلف يخطط لزيادة قوة الرد السريع بشكل كبير "إلى أكثر من 300 ألف جندي"، وهو ما يمثل دفعة كبيرة للقوة الحالية البالغة 40 ألف فرد.

 


واشنطن

إسبانيا

دفاعات الناتو

الناتو

مدمرة



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